Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu Kura Çekimi bugün İsviçre'de yapılacak.
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le yarın ilk maçta karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor rakipleri belli oldu mu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un da 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi bugün belli olacak.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Tiran'la, Fenerbahçe ise Zimbru ile mücadele edecek.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.
3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Galatasaray’ın rakipleri kim?
- PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana
- AC Sparta Prag
- KI Klaksvik - BK Hacken
Fenerbahçe’nin rakipleri kim?
- Kecskemeti TE - Riga FC
- FC Differdange 03 - NK Maribor
- KA Akureyri - Dundalk FC
- B36 Torshavn - Haverfordwest County AFC
- Heart of Midlothian FC
Beşiktaş’ın rakipleri kim?
- HNK Hajduk Split
- FK ZeljezniCar - Neftçi PFK
- FK Sutjeska - FC Santa Coloma
- Balzan FC - FC Neman Grodno
Adana Demirspor’un rakipleri kim?
- Gzira United FC - F91 Diddeleng
- Linfield FC - MKS Pogoń Szczecin
- NK Osijek - ZTE FC
- Hibernian FC - Inter Club d'Escaldes
- SK Brann
Şampiyonlar Lig’nde ilk maçlar ne zaman?
- Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi ilk maçları ne zaman oynanacak?
- Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
Kadrolar açıklandı
Avrupa kupalarındaki 2. ön eleme turu maçları öncesinde Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe kadrolarını açıkladı.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre temsilcilerimizin kadroları şöyle:
Galatasaray kadrosunda kimler var?
Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz
Fenerbahçe kadrosunda kimler var?
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
Beşiktaş kadrosunda kimler var?
Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran
Adana Demirspor kadrosunda kimler var?
Ertaç Özbir, Goran Karacic, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun, Andreaw Gravillon, İsmail Çokçalış, Jonas Svensson, Jovan Manev, Kevin Rodrigues, Semih Güler, Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, Dorukhan Toköz, Younes Belhanda, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Babajide Akintola, Emre Akbaba, Fredrik Gulbrandsen, Luis Nani, Cherif Ndiaye, Sergen Batin Kiradi, Yücel Gürol, Hijran Ali Boyacı