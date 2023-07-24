Bugünkü maç programını sizler için derledik. Real Madrid, hazırlık maçında Milan'ı 3-2 mağlup etti. Premier Lig Yaz Serisi maçında Fulham - Brentford karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2 ayrılan takım Fulham oldu. Brezilya Serie A Ligine göz atarsan Bragantino - Internacional kozlarını paylaştı. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. Maç 0-0 bitti. Yokohama Marinos - Manchester City hazırlık maçında kıyasıya bir mücadeleye girişti. Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.