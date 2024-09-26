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Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?

Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?

14:3626/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Konut kredisi faiz oranları güncellendi mi?
Konut kredisi faiz oranları güncellendi mi?

"Konut kredisi faiz oranları düştü mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı geçen hafta itibarıyla yüzde 43,22 olarak kaydedildi. Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti. Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Peki, konut kredisi faiz oranları düştü mü?

"Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konut kredisi faizlerinde indirim beklentisi devam ediyor. İlk olarak Ziraat Bankası, 60 ve 120 aya kadar vadeli konut kredilerinde faiz oranı indirdi. İşte, 2.79 – 2.89 faizli konut kredisi hakkında bilgiler...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredisi faiz indiriminde ilk adım Ziraat Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi.

1 milyon liranın aylık ödemesi 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda yüzde 3'ten yüzde 7'e kadar faiz oranları sunuluyor.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu konut kredisi kampanyasına katılabilmek için belirli şartlar bulunuyor.

Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.

BİREYSEL VE KONUT KREDİSİNE DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bireysel ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmasına son verdi. Risk ağırlıklarını 2023'te aldığı ilgili kararlar öncesi seviyeye düşürdü.

BDDK, geçen sene mayıstan sonra başlayan sıkılaşma sürecinde attığı adımlar kapsamında sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırmış, bazı taksitlendirme sürelerini de kaldırmıştı.

Bankacılar, risk ağırlıklarının düşürülmesi talebini BDDK'ya iletmişti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, daha önce yaptığı bir açıklamada, zaten kredi büyümesine sınır getirildiği için bu düzenlemeye gerek kalmadığını ifade etmişti.

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