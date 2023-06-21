Konya'da sağanak etkili oldu. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı. Öğleden sonra kent merkezinde aniden bastıran yağmur, birçok ilçede de etkili oldu.

Konya'nın Meram, Selçuklu, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Altınekin ilçeleri yoğun yağış alırken Akören'de metrekareye 20 kilogram, Cihanbeyli'de ise metrekareye 32 kilogram yağış düştü. Kent merkezinde yaklaşıkyarım saat etkili sağanak bu sürede 12 kilogram yağış bıraktı.

Yapılan uyarıda, içerisinde Konya'nın da bulunduğu 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve vatandaşların yıldırım, su baskını ve sel konularında dikkat olmaları belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Yağışlar çerçevesinde; vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



