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Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? 21 Aralık kar tatili haberleri

Yurdun büyük kesiminde kar yapışının etkili olmasıyla eğitimde aksamalar meydan gelmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle Konya'da da eğitime ara verilmesi kararı duyruldu. 21 Arallık Salı günü Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Peki, Konya 21 Aralık hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyanın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? 21 Aralık kar tatili haberleri
konya kar tatili

Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. İşte 21 Aralık Salı günü Konya'da kar tatili olan ilçeler...

KONYA'DA 21 ARALIK HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Konya'da cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime yarın için de ara verilmesi kararlaştırıldı.
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