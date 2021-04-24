Konyaspor - Hatayspor maç özeti ve önemli pozisyonları

Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Konyaspor - Hatayspor Özet

25'inci dakikada Guılherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Rahmanovic'ın kafa vuruşanda kaleci Mohamedi, topu kornere çeldi.

45'inci dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Sehic kutardı. Dönen topu önünde bulan Rayana'nın ara pasında Boupendza'nın şutu kaleci Sehic'in döndü. Altıpas çizgisinde topu önünde bulan Kamara'nın şutunu Sehic birkez daha müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde çaprazdan Sekidika’nın sert vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

78. dakikada sol kanattan Guilherme’nin ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

84. dakikada Kravets’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sekidika’nın bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

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