Konyaspor Beşiktaş CANLI

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı skor takibi ve A SPOR canlı yayın ekranı haberimizde. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, sahasındaki maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy'deki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmamıştı. Beşiktaş, hükmen 3-0 mağlup sayılarak kupaya veda etmişti.

Fenerbahçe maçına çıkmadığı gerekçesiyle 2018-2019 sezonu için kupadan men cezası alan Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenmişti.

Beşiktaş, hafta içinde Süper Lig'de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Ersin, Utku, Rosier, Nsakala, Serdar Saatçi, Montero, Welinton, Vida, Josef, Atiba, Necip, Oğuzhan, Mensah, Gökhan, Hasic, Ghezzal, N’Koudou, Ljajic, Aboubakar, Larin, Cenk.

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BEŞİKTAŞ KAFİLESİ KONYA'DA



Beşiktaş, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "En iyisini yapmaya çalışacağız"

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir camiada görev yaptığının bilincinde olduğunu, ekip olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un yıllardır Süper Lig'de istikrarı olan ve geçmişte önemli başarılar elde etmiş bir takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibe gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını aktaran Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını, İsmail Kartal'ın çalışmalarının üzerine koyarak, takımın motivasyonunu arttırarak, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımla ilgili biraz bilgi sahibi olduğunu belirten Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız." diye konuştu.

"Takımım kazanma odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır"

Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğuna ve kupada da ilerlediğine dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Konyaspor, kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia. Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır."

Palut, yarınki Beşiktaş ve hafta sonu oynanacak Yukatel Denizlispor maçları için planını yaptığını, konsantrasyonunu da Beşiktaş maçı üzerine yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.











