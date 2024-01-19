ABD'li bilim insanları 238 cins köpeğin ve 25 binden fazla yavrunun incelenmesiyle yaptıkları araştırmada, küçük köpeklerin büyük köpeklerden daha fazla yaşam süresi olduğuna dikkat çekti. Araştırmada, büyük köpeklerin kansere, kemikle ilgili hastalıklara, mide-bağırsak problemlerine, nörolojik ve endokrin rahatsızlıklarına, kulak, burun ve boğaz sorunlarına ve bulaşıcı hastalıklara eğilimli olduğu, küçük köpeklerin ise karaciğer veya pankreas hastalıklarının yanı sıra göz, kalp ve solunum sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.