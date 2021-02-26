Kore Dizileri: Ailecek izlenebilecek 7 Kore dizisi

Kore dizileri sadece Kore’de değil aynı zamanda tüm dünya ülkelerinde izlenen dizilerdir. Ailecek de izlenebilecek olan Kore dizileri drama, komedi gibi birçok kategoriye sahiptir. Ailecek izlenebilecek Kore dizileri tüm dünyada izlenen dizilerdir.

Ailecek izlenebilecek Kore dizileri

Kore dizileri için en çok söylenen dramatik olmalıdır. Toplum olarak bizler de en çok dram severiz.

Bu nedenle, işte ailecek izleyebileceğiniz 7 Kore dizisi:

Blood

2015 yılında çekilen Kore dizisi Kore’de sabah saat 10.00’da televizyonlarda gösteriliyordu. IMDB puanı 6,5 puan olan Blood dizisi romantik komedi dizisidir. Blood dizisinde iyilik ve kötülük arasında kalmış bir vampir doktoru ve ölümsüz olan bir aşkın konusunu alıyor.

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Bride Of The Century

2014 yılında çekilen bir romantik kategorisine sahip olan dizidir. IMDB puanı 7,1 puana sahiptir. Bride of the century dizisinde TaeTang Güney Kore’nin en büyük holdingidir. Bu holdingi yöneten aile 100 yıldır bir lanete sahiptir. 100 yıldır süre gelen bu lanet ailenin ilk oğlunun eşinin yani aileye ilk gelen gelinin ölmesidir. Ailedeki ilk oğlanın aşkını konu alan bir dizidir.

Hyde, Jekyll And Me

2015 yılında çekilen dizinin IMDB puanı 7,1’dir. İki farklı kişiliğe sahip olan bir adama aşık olan Han Geu Roo isimli kadının hayatını anlatıyor. Adamın kişiliklerinden birisi Ji Gil iken diğeri Ha Yi Doo’dur. Ji Gil karakteri soğuk bir yapıya sahip iken Ha Y, Doo karakteri tatlı ve masum bir kişiliğe sahiptir.

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Birth Of Beauty

2014 yılında çekilmiş olan IMDB puanı 7,4 olan dizidir. Dizinin konusu Han Tae-Hee’nin yaşadığı kırık kalp sendromudur. Han- Tae-Hee büyük bir holdingin mirasçısıdır ve psikolojik şok durumlarından dolayı kırık kalp sendromu yaşar. Sevdiği kadını geri kazanmak için Sa Geum Ran isimli çirkin ve kilolu bir bayanı güzel olan bir Sara’ya dönüştürür. Bu dönüşüm süresinde Ha Tae-Hee’nin Sara’ya âşık olmasını bu Kore dizisi konu alır.

Doctor Stranger

2014 yılında çekilmiş ve IMDB puanı 7,6 olan bir Kore dizisidir. Park Hoon isimli bir adam çocukken babasıyla birlikte Kuzey Kore tarafından kaçırılır. Doktor babası tarafından Kuzey Kore’de eğitim gören Park Hoon göğüs cerrahisi alanında bir uzman olur. Uzman bir göğüs cerrahı olan Park Hoon Güney Kore’ye kaçar ve burada en iyi hastane olan Dongwoo Üniversite Hastanesinde işe başlar. Fakat burada kimsesi olmayan Park Hoon kendini çok yalnız hisseder. Kuzey Kore’den hem sevdiği kadını hem de babasını getirebilmek için aynı zamanda da para kazanabilmek için plan hazırlamaya başlar. Dizide zaten bu konu üzerinden ilerler.

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Orange Marmalade

2009 yılında çekilen IMDB puanı 7,6 olan dizi Kore dizileri arasında çok sevilen bir dizidir. Bu Kore dizisi bir gençlik dizisidir. Dizide 200 yıl önce insanlık alemi ve vampirler arasında bir dostluk anlaşması imzalanır. Bu dostluk anlaşmasına rağmen insanların ve vampirlerin birbiri ile anlaşmaları çok zor oluyordur. Jae-Min okuldaki en popüler öğrencilerden birisidir. Okula yeni transfer olan kız öğrenci Baek Ma-Ri ise vampirdir. Baek Ma-Ri vampir olduğunu herkesten saklamaya çalışıyordur. Bu Kore dizisinde vampir Baek MA-Ri ile insan JAe-Min’nin aşkını anlatır.

Boys Over Florwer

2013 yılında çekilen IMDB puanı 7,6 olan bir gençlik dizisidir. Kore dizisinin hikayesi Geum Jan-di isimli fakir bir ailenden gelen kızın bir güm yaptığı kahramanlıktan dolayı Seul’un en iyi kolejinde burs kazanması ile başlar. Okulun hem en popüler ismi olan hem de okulun sahibinin oğlu olan Goo Jun Pyo tarafından okulun ilk günü Geum Jan-di aşağılanır ve ezilir. Kore dizisinin konusu Goo Jun-Pyo ve Geum Jan-di arasında geçen aşktır. Ülkemizde de bu Kore dizisi TRT okul tarafından Yaban Çiçeği dizisi olarak yayımlanmıştır.

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