Kore filmleri: Ailecek izlenebilecek 7 Kore filmi

Kore filmleri sadece Kore ülkesinde değil aynı zamanda tüm dünya ülkelerinde izlenilme özelliğine sahiptir. Kore sineması aşk, romantik, komedi, aksiyon içeriklerine sahiplik eden bir sektördür. Kore filmleri dünyada IMDB puanlamasına göre ortalama 7’nin üzerinde IMDB puanına ev sahipliği eder. Ailelerin beraber izleyebildiği Kore filmlerinde Kore oyuncular genellikle başrol alır.

Ailecek izlenebilecek Kore filmleri

Kore filmleri için en çok söylenen bilgisayar efektlerini aşırı kullanıyor olmalarıdır. İşte ailecek izleyebileceğiniz 7 Kore filmi:

Old Boy (İhtiyar Delikanlı) – 2003, IMDB 8,4



Old Boy filmi 2003 yılında çekilmiş bir filmdir. Filmin IMDB puanı 8,4’tür. Yönetmenliğini Koreli ünlü yönetmen Chan-wook Park üstlenmiştir. Filmin başrol oyuncuları Choi Min-sik, Yoo Ji-Tae ve Kang Hye-jeong’dur. Old Boy filmi suç, aksiyon, dram ve gizem içeriklerine sahiptir. Güney Kore’de en çok izlenen film “Old Boy” yani “İhtiyar Delikanlı” filmidir. Filmin konusu bir intikam hikâyesidir. Oh Dae-su isimli bir kişi kendisini bir odanın içerisinde uyanmış halde bulur ve bunu kimin yaptığını bilmez. Oh Dae-su isimli karakter bu oda içerisinde sadece bir televizyon yardımı ile dış dünya ile bağlantı kurabilir. Bu bağlantı sayesinde eşinin öldürüldüğünü hatta bu sebeple kendisinin kapalı bir odada bulunduğunu öğrenir. Başkarakter yaklaşık 15 sene kadar bir süre hapishanede kalır. Çıktığı zaman eşinin katillerini bulmak için kurduğu intikam planını anlatan Kore filmidir.

REKLAM

Hope – 2013, IMdb 8,3



Hope filmi Kore’de 2013 yılında çekilmiştir. Filmin IMDB puanı 8,3’tür. Filmin yönetmenliğini Joon-ik Lee yapmıştır. Filmin başrol oyuncuları Re Lee, Kyung-gu Sol ve Ji-won Uhm’dur. Filmin türü dramdır. Kore filminin hikâyesi küçük bir kız çocuğu olan So Won’un şiddet kurbanı bir kız olması ile başlar. Film bu kurban kızın hayatında yeni bir başlangıç yapmasını isteyen ailesinin umutsuzluk ve acı içerisindeki hikâyesini işler. Hope filmi tarzında başka Kore filmi izlemek isteyen kişiler Gukjesijang veya Nae meorisokui jiwoogae filmlerini izleyebilir.

Hücre – 2013, IMdb 8,2



Hücre filmi Kore’de 2013 yılında çekilmiş ve IMDB puanı 8,2 olan bir Kore filmidir. Filmin yönetmenliğini Hwan-kyung Lee yaparken filmdeki başroller Seung-ryong Ryu, So Won Kal ve Dal-su Oh’dur. Filmin hikayesi kızını çok seven engelli bir adamın yanlışlıkla bir suça karışarak hapishaneye düşmesi ile başlar. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra bu küçük kız büyür ve hukuk fakültesi öğrencisi olur. Hukuk fakültesinde iken babasını kurtarmak isteyen kızın yaşadığı durumları bu film konu alır. Hücre filmi komedi ve dram türüne sahiptir.

REKLAM

Bu filmin Türk uyarlaması da çekilmiştir. 7. Koğuştaki Mucize filmi Hücre’den esinlenerek çekilmiştir.

A Moment tO Remember – 2004, IMdb 8,2



Film 2004 yılında çekilmiştir. IMDB puanı 8,2 olan bu Kore filminin türü romantizm ve dramdır. Filmin yönetmenliğini John Lee yaparken başrol oyuncular Jung Woo-sung, Son Ye-jin ve Jong-hak Baek’tir. Filmin konusunda Su-Jin isimli bir kadının aşık olduğu kişi tarafından istasyonda ekilmesidir. Su-Jin aşık olduğu kişi patronudur, istasyonda ekilmesinin ardından çevresinden dolayı kendisi ve ailesi çok fazla zarar görür. Bu Kore filmi en iyi drama filmlerin birisidir.

Castaway – 2016, IMdb 8,1



Bu film 2016 yılında çekilmiş IMDB puanı 8, 1 olan bir Kore filmidir. Filmin konusunda nehire atlayarak intihar eden Kim’in kendisini bir adada uyanmasıyla bulmasıyla başlar. Bu adada yaşayan bir kız ise dürbünle Kim’in yaptıklarını izler. Hikaye bu konu üzerinden devam eder.

REKLAM

The Handmaiden – 2016, Imdb 8,1



Film 2016 yılında çekilmiştir. Filmin IMDB puanı 8, 1’dir. Film gerilim ve psikolojik türe sahiptir. Film 1930’u yıllarda çekilmiştir. Filmin konusu kendisimi kont olarak tanıtan ama aslında dolandırıcı olan bir adamın hikayesi anlatılır. Filmin ülkemizde yayınlanan adı Hizmetçi’dir. Filmin yönetmenliğini Chan-wook Park yaparken baş rol oyuncuları Min-hee Kim, Jung-woo Ha ve Cho Jin-woong’dur.

My Sassy Girl – 2001, Imdb 8,1



Bu Kore filmi 2001 yılında çekilmiştir. Filmin IMDB puanı 8,1’dir. Film komedi, dram ve romantizm türlerine ev sahipliği yapar. Filmin yönetmen koltuğunda Jae-young Kwak oturuyor. Filmin baş rolleri ise Tae-Hyun Cha, Jun Ji-Hyun ve In-mun Kim’dir. Kore filminin konusu Kyun-woo isimli bir adamın akşam evine metro ile dönerken güzel kızı görmesi ile başlar. Bu kız kör ve tamamen sarhoştur. Kör ve sarhoş olan kız trenden inerken bir düşme tehlikesi yaşar. Bu sırada Kyun-woo bir kahramanlık yaparak kızı kurtarır. Ardından tüm film boyunca bu kızın hayatına destek sağlar. Bu güzel romantik komedi Kore filmi ülkede en çok izlenen romantik komedi filmlerinden birisidir.

REKLAM