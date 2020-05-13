Koronavirüs sonrası küresel paradigma değişimlerinin yaşanması kaçınılmaz

Televizyon programları ve belgeselleri ile tanınan yapımcı-yönetmen Hasan Yıldız, koronavirüsün dünyamızı nasıl değiştireceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı saran bu büyük salgın, sadece sağlığımızı değil tüm yaşantımızı tehdit ediyor." diyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç bitecek ve hepimiz yeniden işlerimize, okullarımıza ve eski hayatlarımıza geri döneceğiz. Bu sürenin ne kadar olacağı ise başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın sıkça söylediği gibi bizim sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına ne kadar uyduğumuz ile doğruda alakalı. Şu anda görünmeyen bir düşmana karşı, topyekün bir savaş halindeyiz ve biz bu savaşı kazanacağız. Yıllardır size gelecek henüz avuçlarınızda diyerek seslendim. Bu tehdit son bulduğunda başka bir dünyaya uyanacağız aslında, belki mesafeler daha artacak, ama anladık ki kalbi yakınlıklar metrik mesafelerden daha önemli, hepiniz kendi hikayelerinizin kahramanı olacak ve gerçek kahramanların aslında sosyal medyada izlediğiniz birkaç kişi, magazin sayfalarını süsleyen bazıları olmadığı kendiniz olduğunuzu göreceksiniz. Evlerinde çıkamayanlara bir tas çorba götüren gurubunda adında olduğu gibi “Vefa”nın bir semt adı olmadığını daha iyi bileceksiniz, sadede kendi geleceğinizi değil, ülkenizin de geleceğinizi sizlerin şekillendireceğinizi ve bu yüzden daha çok çalışmak, sizi siz yapan milli ve manevi unsurlara daha çok sarılmanız gerektiğini daha fazla idrak edeceksiniz. Bizler ise üzerimizde daha fazla sorumluluk olduğunu bilerek yapacağız işlerimizi, yeniden kameralarımızı açtığımızda bu güzel vatanın ruhunu, maneviyatını ve düşünsel iklimini yeniden hatırlatmamız gerektiğine olan inancımızı daha fazla taşıyacağız omuzlarımızda.”

YENİ NESİL İLETİŞİM ARTIK SOSYAL MEDYA

Sosyal medya üzerinden sürdürülen iletişime de dikkat çeken Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

“Bir tık uzağınızda olan binlerce kilometrelik sosyal ağlarınızda hem yazarken hem de okurken daha fazla dikkatli olmanız gerekecek, kirli bilginin ve komplo teorilerinin uzağında gerçeği öğrenmek için daha seçici davranmalısınız. Çünkü yeni nesil iletişim artık sosyal ağ iletişi anlamına da gelecek bu anlamda da ciddi ve sorumluluk sahibi olunmalı. Çünkü en kıymetli ve kutsal hazine bilgi ve bunu edinirken de onun kirlenmesine kimsenin tahammülü olmamalı"