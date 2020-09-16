​ Bizi görseler astronot gibi gezerler: Sağlık çalışanları verdikleri mücadele ile takdir topluyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, solunum cihazlarına bağlı hastalarının iyileşmesi için verdikleri mücadeleyi ve kızına olan özlemini duygulanarak anlattı. Salgının Türkiye’de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların yardımına koşan Yılmaz, ekibiyle gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.

YAŞ ARALIĞI KALMADI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yılmaz, 21 yıldır yoğun bakım servisinde çalıştığını ancak Kovid-19’dan sonra servisin yorucu hale geldiğini söyledi. Bazen her şey yolunda giderken hastanın bir anda kötüleştiğine değinen Yılmaz, Kovid-19’un kötü bir hastalık olduğunu vurguladı. Bazı hastaların 2-3 ay yoğun bakımda yattığını, bunun da yatak sıkıntısına neden olacağını anlatan Yılmaz, yoğun bakımdaki 15 yatakta da entübe hastaların olduğunu söyledi. Yılmaz, artık yaş aralığı kalmadığını, 30-40 yaşındakilerin de entübe olduğunu kaydetti. Hastanede 9 yataklı yoğun bakım daha açacaklarına değinen Yılmaz, “Hastaların en büyük endişesi, astronot gibi giyinmiş, yüzü gözü görünmeyen gruplar halinde insanlar başına geliyor. Yatağınızı yapıyor, tedavinizi üstlenmiş. Şuuru açık hastalarla sürekli konuşarak, hep iyi olacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bulaşma riskine rağmen solunum cihazlarına bağlı hastaların akciğerlerinin sürekli temizlenmesi, havalanmayan kısımlarının havalandırılması için çalışıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 31 Artışa geçen vaka sayılarıyla birlikte Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası... Koronavirüs can yakmaya devam ediyor: İl il koronavirüs yoğunluk haritası Türkiye genelinde pek çok şehirde koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bazı illerdeki vaka ve ölüm sayıları normal seyrederken bazısında adeta alarm veriyor. İşte Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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HASTA DA DOKTOR DA SEVDİKLERİNDEN AYRI

Yılmaz, psikolojik açıdan da kendilerinin çok zorlandığını, evlerine gidemedikleri zamanlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Keşke insanlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uysa da şu hale gelmesek. Bizi de kendinizi de nefessiz bırakmamak için 3 kurala uyun. Bizim bu şartlarımızı görmüş olsalardı eminim bırakın maske takmayı, yolda, sokakta astronot gibi gezerlerdi. Şu anda 41 yaşında hastamız var, nefes alamıyor. Çektiği sıkıntıları biz de ekip olarak çekiyoruz. Sevdiklerinden, ailesinden herkesten ayrı. Ailesi biziz, her şeyini biz yapıyoruz.”