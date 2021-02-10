Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 10 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı Günlük vaka sayısı düşmüyor
TÜRKİYE

10 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 10 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Günlük vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası, 10 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı açıkladığı koronaviürs tablosunda günlük ölü sayısı azalmaya devam ederken günlük koronavirüs vaka sayısı ise düşmedi. İşte kritik koronavirüs tablosu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 867 testte 8 bin 642 vaka, 664 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 903 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363 toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, toplam vefat sayısı 27 bin 93, toplam ağır hasta sayısı 1308, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285 oldu.

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  • Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı uyardı

  • Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama grubunda olan ve sırası gelen vatandaşları randevu almadan sağlık kuruluğuna gitmemeleri konusunda uyardı.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Temas riskini en aza indirmek için lütfen randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız" ifadelerine yer verildi.

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