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Koronavirüs 113 bin liralık eğlence Kurallara uymadılar, cezayı yediler
TÜRKİYE

113 bin liralık eğlence: Kurallara uymadılar, cezayı yediler

Ankaralı vatandaşlar kapalı olması gereken saatte içeriden gelen müzik sesleri gelen eğlence merkezini polise bildirdi. Yapılan baskında 6 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin 400 lira TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan kişilere 113 bin 400 lira TL ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan kişilere 113 bin 400 lira TL ceza kesildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence merkezinin gece saatlerinde açık olduğunu tespit etti.

Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını
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Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını
Şişli'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bayram gününde sokakta doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen sokakta oynayan vatandaşların polis sirenini duyunca evlerine kaçma anı kameraya yansıdı.

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  • Polis ekipleri, adrese gittiğinde, kapının kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, içeride 36 kişinin olduğunu tespit etti.

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Yapılan çalışmaların ardından içerideki kişilere, 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek'ten toplam 113 bin 400 liralık para cezası kesildi.

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