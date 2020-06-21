113 bin liralık eğlence: Kurallara uymadılar, cezayı yediler

Hayat

Mutluluğunuza virüs girmesin

Yaklaşık üç aydır kapalı olan nikah salonları 15 Haziran’da açıldı. Düğün salonları ise 1 Temmuz tarihinden itibaren kapılarını açıyor. Pandemi süreciyle birlikte düğünlerde gelinlik modeli seçiminden, organizasyonuna, eğlencesinden fotoğraf çekimine altın alışverişinden takı takmaya kadar birçok farklı uygulamaya gidildi.