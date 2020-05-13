12 bin liralık halay: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı. Maske takmayan 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak halay çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

OYNAT 00:00 Terörist cenazesinde halay çekip korona salgınına davetiye çıkardılar Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildi. Evinde eylemini sürdüren Bölek, bu sabah öldü. Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, koronavirüs salgınına davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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Kurallara riayet etmediler

Ankara Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Saat 02.20 sıralarında Mamak Kutlu Mahallesi'nde sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.