Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992

Gündem

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’ye büyük bir ivme kazandıracak Kanal İstanbul'un yapımı için ihaleler tüm hızıyla sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dev projeye başlanmaması için elinden geleni yapıyor. Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir” imar planları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi veren İmamoğlu, "Bu kadar aceleniz var. Bu kadar telaşınız var. Yani bu acele, bu telaş nedir" ifadelerini kullandı.