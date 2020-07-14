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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992
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14 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 992 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

  • Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.

"Tekrar 1000'in altındayız"

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

13 Temmuz koronavirüs verileri.

12 Temmuz koronavirüs verileri.

11 Temmuz koronavirüs verileri.

10 Temmuz koronavirüs verileri.

9 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1008
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1008
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