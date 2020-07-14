Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 992

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.
- Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.
"Tekrar 1000'in altındayız"
- Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri