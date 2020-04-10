Koronavirüs 150 prense virüs bulaştı Suudi Arabistanda 500 özel yatak hazırlandı
DÜNYA

150 prense virüs bulaştı: Suudi Arabistan'da 500 özel yatak hazırlandı

Suudi Arabistan’da ilk vaka bildirildikten 6 hafta sonra virüs kraliyet ailesinin üyelerine bulaştı. Aileden yaklaşık 150 kişinin testi pozitif çıktı, tedavi için 500 yatak hazırlandı. Riyad Valisi Prens Bandar bin Abdülaziz yoğun bakıma alındı. 84 yaşındaki Kral Selman ile Veliaht Prens’in de Cidde açıklarında tecrit altında olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kral Selman adada Veliaht Prens Cidde açıklarında tecritte
Kral Selman adada Veliaht Prens Cidde açıklarında tecritte

Suudi Arabistan’da ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin üzerinden 6 hafta geçtikten sonra, kraliyet ailesinin üyelerine de bulaştığı ortaya çıktı. Amerikan New York Times gazetesi, kraliyet ailesine yakın bir kişinin verdiği bilgiye göre, kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişiye koronavirüs bulaştığı yazıyor. Kraliyet ailesinin tedavi gördüğü özel hastanelerde görev yapan doktorlar, 500 yatağı virüs bulaşma ihtimali olan aile mensupları ve yakınları için hazırladı. Hastane yetkilileri, doktorlara bu durumu Salı gecesi gönderilen “yüksek alarm” uyarısıyla bildirdi. Özel hastanelerden biri olan Kral Faysal Uzmanlık Hastanesi’nin doktorlara gönderdiği ve New York Times’ın bir kopyasına ulaştığı mesajda, “Ülke genelinden gelecek VIP kişiler için talimatlar hazır olacak. Kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz ama alarm seviyesini yüksek tutuyoruz. Tüm kronik hastalar en acil şekilde taburcu edilmeli, hasta olan hastane çalışanları da başka yerlerde tedavi edilmeli” ifadeleri yer alıyor.

Kral Selman adada Veliaht Prens Cidde açıklarında tecritte

RİYAD VALİSİ YOĞUN BAKIMDA

  • Kral Faysal Hastanesi’nden iki doktorun ve aileye yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre, Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda. Riyad Valisi, Kral Salman’ın yeğeni. 84 yaşındaki Kral Salman, Cidde açıklarında, Kızıldeniz’de bir adada tecrit altında. Oğlu 34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman da, birçok bakanla birlikte yine Cidde açıklarında kişisel tecrit uygulayarak virüsten korunmaya çalışıyor.

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