Koronavirüs 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yeniden bin 500ün üzerinde
TÜRKİYE

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden bin 500'ün üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, bin 608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden bin 500ün üzerinde
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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