Koronavirüs Türkiyenin 2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan aşı hatırlatması
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan aşı hatırlatması

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Dünkü verilere göre bugün vefat ve vaka sayısında düşüş gözlense de tablo hala kritik. Bakan Koca, bugünün tablosuna ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedbirler ve aşının önemini vurgulayarak hatırlatmalarda bulundu. İşte 2 Aralık koronavirüs vefat, vaka, test sayısı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Aralık koronavirüs tablosu: Türkiyede yeni varyant görüldü mü? Türkiyede omicron görüldü mü?
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.

Uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853

  • 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.

2 Aralık koronavirüs tablosu
2 Aralık koronavirüs tablosu

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşıya çok önem vermeliyiz"

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri, aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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