Koronavirüs Dünyada ilk olacak TURKOVAC için yeni çalışma başlıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Dünyada ilk olacak: TURKOVAC için yeni çalışma başlıyor

Yerli aşı TURKOVAC için yeni çalışma bugün başlatılıyor. İki doz BioNTech aşısının üzerine bir doz TURKOVAC aşısı yaptıranların antikor değeri ölçülecek.

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Haber Merkezi Diğer
2 doz Biontech sonrası Turkovac ne zaman yapılabilir?
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Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. Yerli aşı için yeni çalışma bugün başlatılıyor.

Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması yapılarak hastadaki antikor değişimi gözlenecek. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak.

Bakan Koca duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti.

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