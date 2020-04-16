2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., pazartesi günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Testi pozitif çıkan kadın hastaneye sevk edildi

Bunun üzerine fabrika kapatılırken, Besni'de yaşayan 62 işçi ile 37 işçinin oturduğu Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri, karantinaya alındı. Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

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Hastanede tedavi gören S.A.'nın, Aşağı Karakuyu köyünde yaşayan, 7 aylık hamile ablası Z.Ö.'ye de Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Genç kadının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.