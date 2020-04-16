Koronavirüs 2 köyün karantinaya alındığı Adıyamanda, hamile kadının testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen S.A.'nın çalıştığı fabrikanın kapatılıp, personelin yaşadığı Gölbaşı'ndaki 2 köyün de karantinaya alınmasının ardından ablası 7 aylık hamile Z.Ö.'nün (25) testi de pozitif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.
Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında görev yapan S.A., pazartesi günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Testi pozitif çıkan kadın hastaneye sevk edildi

Bunun üzerine fabrika kapatılırken, Besni'de yaşayan 62 işçi ile 37 işçinin oturduğu Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli ve Aşağı Karakuyu köyleri, karantinaya alındı. Köylerin giriş ve çıkışları, ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Bina görevlisi hasta ziyaretine gidip rahatsızlandı, 66 dairenin bulunduğu 3 blok karantina altına alındı
KORONAVİRÜS
Bina görevlisi hasta ziyaretine gidip rahatsızlandı, 66 dairenin bulunduğu 3 blok karantina altına alındı

Hastanede tedavi gören S.A.'nın, Aşağı Karakuyu köyünde yaşayan, 7 aylık hamile ablası Z.Ö.'ye de Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Genç kadının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Z.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

Abone Ol Google News
Motorinebüyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.
Bir yıldanönce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.
Bravo maskeli kahramanlar

Bravo maskeli kahramanlar

​Koronayı yener yenmez yeniden göreve koştular.
Burası İETT garajı

Burası İETT garajı

Şoförler isyanda: Maskeler bez, eldiven verilmiyor, 7 kişi virüs kaptı.
Kurtuluyoruz

Kurtuluyoruz

​Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Artış hızı kırıldı...

Tüyler ürperten görüntü

Tüyler ürperten görüntü

Virüsün merkezi New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı.

Evime ekmek<br>götüremiyorum

Evime ekmek
götüremiyorum

İBB'nin ödeme yapmadığı firma çalışanları isyanda.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

“Virüsten ölmeyi bekliyorum"

​Milyonlar #evdekal'ırken sorumsuzlar salgına davetiye çıkarıyor.
Şaşkına çeviren olay

Şaşkına çeviren olay

​Koronavirüsten ölen kişinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Almanya'da koronavirüste bir ilk

Almanya'da koronavirüste bir ilk

​Merkel'in açıklamasının hemen ardından korkunç rakamlar geldi.
İş kazası sayıldı

İş kazası sayıldı

​Yargıtay'dan virüsten ölen şoför için emsal karar!
Siyah<br>maskeye dikkat

Siyah
maskeye dikkat

Dikkat çeken açıklama geldi: Ancak süs olur.
İşte korona tabutu

İşte korona tabutu

Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.