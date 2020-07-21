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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 928
TÜRKİYE

21 Temmuz koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 928

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 928 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.

  • Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

21 ilde yoğun bakım hastası yok

  • Bakan Koca, verileri paylaştığı gönderide "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

20 Temmuz koronavirüs verileri.

19 Temmuz koronavirüs verileri.

18 Temmuz koronavirüs verileri.

17 Temmuz koronavirüs verileri.

16 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 931
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