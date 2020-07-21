Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 928

Ekonomi

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ekonomik tedbirleri de beraberinde getirdi. İşçinin hakkını koruyabilmek adına işten çıkarma yasağı getirilmiş, ücretsiz izne çıkarılan işçiler için maaş desteği sağlanmış ve işverenler için de kısa çalışma ödeneği imkanı getirilmişti. Normalleşme sürecine yavaş yavaş geçilmesiyle birlikte işten çıkarma yasağının durumunun ne olacağı merak konusu oldu. "İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?", "İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?" gibi soruların cevabı haberimizde.