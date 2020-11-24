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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 24 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 161, hasta sayısı 7381
TÜRKİYE

24 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 24 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 161, hasta sayısı 7381

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu: Ölü sayısı ve hasta sayısı artıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu: Ölü sayısı ve hasta sayısı artıyor

Bugünün koronavirüs tablosu.

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