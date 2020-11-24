Sağlık Bakanlığı 24 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 161, hasta sayısı 7381

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu: Ölü sayısı ve hasta sayısı artıyor

Bugünün koronavirüs tablosu.