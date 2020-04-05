Koronavirüs 255 ton dezenfektan üretmişlerdi Sokağa çıkma yasağından etkilendiler
TÜRKİYE

255 ton dezenfektan üretmişlerdi: Sokağa çıkma yasağından etkilendiler

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından fabrika gibi çalışarak kısa zamanda 255 ton dezenfektan üreten Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle üretimlerine devam edemeyecek.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle üretimlerine devam edemeyecek
Öğrenciler, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi nedeniyle üretimlerine devam edemeyecek

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümünden 15 öğrenci, öğretmenleri ile beraber dezenfektan üretimine başlamıştı.

Kısa süre içerisinde 255 ton dezenfektan üreterek korona virüsle mücadeleye damga vuran öğrenciler, 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından üretime devam edemeyecek.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu olağanüstü süreçte meslek liselerimizin öğrencileri ve idarecileri üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Kayserimizde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde dezenfektan ve maske üretimi yapılıyor. Dezenfektan üreten Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 7 şehrimizin dezenfektanını karşılıyor.

  • "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın 20 yaşın altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, bu öğrencilerimizin okullarındaki faaliyetlerini yürütememe anlamına gelmektedir. Bu süreçte bu öğrencilerimiz evlerinden alınıp idareciler tarafından tekrar evlerine bırakılıyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu öğrencilerimizin çalışmalarının sağlanması yönünde gerekli çalışmanın yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz"

Koronavirüs sonrası 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs sonrası 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi

Sakarya'da birden fazla kronik rahatsızlığı olan 86 yaşındaki kadın koronavirüsten kurtuldu
KORONAVİRÜS
Sakarya'da birden fazla kronik rahatsızlığı olan 86 yaşındaki kadın koronavirüsten kurtuldu

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
KORONAVİRÜS
'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
Abone Ol Google News
Korkunç görüntüler

Korkunç görüntüler

​ABD'de seyyar morglar bile doldu, cesetler ortada...
Her hafta sonu bir cami

Her hafta sonu bir cami

​Kaan ailesinden örnek proje: 'AVM yerine cami kültürü'
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Yoğun <br>bakım talimatı

Yoğun
bakım talimatı

Sağlık ​Bakanı Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü.
93 ilaç daha <br>listeye alındı

93 ilaç daha
listeye alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

​İspanya tıbbi yardımlar için minnettar.
Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ek genelgeyi gönderdi.
Ücreti duyunca<br>tedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
1 milyon <br>200 bini aştı!

1 milyon
200 bini aştı!

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Teklif aldım

Teklif aldım

​Milli yıldız Çağlar​ Söyüncü'den transfer itirafı.
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji hava durumu son tahminlerini açıkladı.
İsim-şehir oynadılar

İsim-şehir oynadılar

​Komşuluk ilişkilerinde 'koronavirüs' dönemi.
Salgına direniyor

Salgına direniyor

​Avrupa'nın ortasındaki kasabaya kimse giremiyor.
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
Kavgaya<br>'korona' cezası

Kavgaya
'korona' cezası

Bitlis'te sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.
ABD'de<br>karamsar tablo

ABD'de
karamsar tablo

​Trump: İki hafta çetin geçecek, birçok ölüm olacak.
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.