Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 3 ülkede korkunç koronavirüs tablosu Son 24 saatte 2 bin 632 kişi öldü
DÜNYA

3 ülkede korkunç koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 2 bin 632 kişi öldü

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793 ve Hindistan'da 465 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793 ve Hindistan'da 465 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 52 bin 645'e, vaka sayısı da 39 bin 436 artarak 1 milyon 145 bin 906'ya yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da son 24 saatte 793 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 793 artarak 23 bin 377'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 288 artışla 191 bin 410'a çıktı.

Meksika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 465 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 476'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 968 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 456 bin 183'e çıktığı belirtildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı uyarı: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
KORONAVİRÜS
Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı uyarı: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Araştırma sonucu A kan grubundakileri korkuttu, uzman 'kesin bilgi değil' dedi
KORONAVİRÜS
Araştırma sonucu A kan grubundakileri korkuttu, uzman 'kesin bilgi değil' dedi

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, sıtma ilacı konusunda uyardı: Pozitif değilse akılcı değil
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, sıtma ilacı konusunda uyardı: Pozitif değilse akılcı değil
Abone Ol Google News
YouTubedaki büyük tehlike

YouTube'daki büyük tehlike

​Çocuk istismarı içeren videolar nasıl hala erişme açık?
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.
Alman muhabir turist gibi gelip Bilde yazdı: Antalya Berlinden daha tedbirli

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.
Koçluğa bir yıl<br>ara verdim

Koçluğa bir yıl
ara verdim

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

Çoklu sistemle, siyasete ayar verme devri de tarih olacak.

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.

​Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?

​Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı.
Muhammet'in<br>katiline tutuklama​

Muhammet'in
katiline tutuklama​

​Demirtaş ile samimi fotoğrafları olan katil hakkında tutuklama kararı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.