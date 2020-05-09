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Koronavirüs 30 bin kişi öldükten sonra gelen uygulama İngiltereye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek
DÜNYA

30 bin kişi öldükten sonra gelen uygulama: İngiltere'ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek

İngiltere'de hükümetin havayolu şirketlerine başka ülkelerden gelenlere karantina uygulanacağını haber verdiği öğrenildi. Yeni uygulama ile İngiltere’ye gelenlerin konutlarında kendilerini karantinaya alması gerekecek. Hükümet ve havacılık kaynakları, karantinanın İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi anlamına geleceğini belirtirken çoğu vatandaş bu uygulamanın neden bu kadar geç yapıldığını sorguluyor.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek.
İngiltere'ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek.

İngiltere’de havayolu şirketleri, hükümetin kendilerine, İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kuralı uygulanacağını söylediğini duyurdu.

Kuralın bu ay sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Havayolu şirketlerini temsil eden kuruluş Airlines UK, bu politikanın güvenilir bir çıkış planına ihtiyaç duyduğunu ve haftada bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’ye gelenlerin konutlarınde kendilerini karantinaya alması gerekecek.

Hükümet ve havacılık kaynakları, karantinanın İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi anlamına geleceğini belirtti.

Yeni seyahat kısıtlamasının ne kadar süre uygulanacağı ve İngiltere’de oturmayanların, kiralık konutlarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği net değil.

Kamyon şöförleri ve diğer önemli sektörlerde çalışanların kuraldan muaf tutulacağı bildiriliyor.

BBC'nin haberine göre birçok kişi bu uygulamanın neden haftalar öncesinde yapılmadığını soruyor. BBC muhabiri Tom Burridge'e göre salgın döneminde yüzbinlerce insan İngiltere'ye döndü, ancak hükümet bunların büyük çoğunluğunun ülkelerine dönen İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi.

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241. Ülkede vaka sayısı ise 211 bin 364

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