Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs 30 büyükşehir dışında kısıtlamaların uygulandığı tek ilden sevindiren haber Salgının yayılması hızla düşüşe geçti
TÜRKİYE

30 büyükşehir dışında kısıtlamaların uygulandığı tek ilden sevindiren haber: Salgının yayılması hızla düşüşe geçti

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 30 büyükşehir dışında kapsama giren tek il olan Zonguldak'tan sevindiren haber geldi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, yoğun bakımdaki koronavirüs vaka sayılarını açıklayarak evde izolasyonun önemine değindi. Tosun, "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım. Zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah’a çok şükür 70’li hasta sayılarına kadar geriledik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zonguldak adına müjdeli haberi verdi.

Hızla düşüşe geçti

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tosun, "Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim. Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi. Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

"Allah’a şükür 70’li hasta sayılarına kadar geriledik"

Başhekim Tosun, "Salgında ilk vaka 10 Mart’ta İstanbul’da bildirildi. Zonguldak’ın ilk vakası 20 Mart’tı, yani diğer Anadolu illerine göre erken yakalandık. Şehrimizin coğrafi yapısı, sıkışık şehir merkezi, yaşlı nüfus oranının yüksekliği, KOAH hastalarımızın fazlalığı bizi kötü etkiledi. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye’den önce alınan kararlarla, ki başka şansımız yoktu, zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah’a çok şükür 70’li hasta sayılarına kadar geriledik. Bu bilgileri bayram günü size vermemin sebebi, halkımızın çektiği sıkıntıların (evde izolasyonun) çok işe yaradığı, büyük çoğunluğumuzun evde kal çağrısına uyduğu ve sonucunu alarak sağlık sistemini çökertmeden önümüzü görebilmemize fırsat verdiğidir. Bu yüzden ilk teşekkürüm kurallara uyarak evde mecburi ya da değil kalan herkese, sosyal mesafe ve maske takarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımızadır" dedi.

"Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir"

  • Başhekim Hasan Tosun, evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Bu yazı size moral ve motivasyon vermek, emeklerinizin boşa gitmediğini bilmeniz içindir. Aynı kararlılık ve azimle mücadelemizi yaparsak önce ilimiz ve dahi tüm Türkiye bu illetten kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayısı dengeleniyor
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayısı dengeleniyor

Fransa’da koronavirüs nedeniyle aile içi şiddet arttı: 1 haftada 2 binden fazla şikayet
KORONAVİRÜS
Fransa’da koronavirüs nedeniyle aile içi şiddet arttı: 1 haftada 2 binden fazla şikayet

İki besici arkadaştan alkışlanacak hareket: Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla destek verdiler
GÜNDEM
İki besici arkadaştan alkışlanacak hareket: Milli Dayanışma Kampanyası'na geçim kaynakları hayvanlarıyla destek verdiler

Koronavirüse yakalanan profesör yaşadıklarını gün gün anlattı: Veda günü gibiydi
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalanan profesör yaşadıklarını gün gün anlattı: Veda günü gibiydi

Rizeli muhtardan sıra dışı önlem: Kendi imkanlarımızla kapattık
KORONAVİRÜS
Rizeli muhtardan sıra dışı önlem: Kendi imkanlarımızla kapattık

İran'da koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs nedeniyle 90 kişi daha yaşamını yitirdi

Koronavirüs tanısı bir damla kanla bir dakikaya inebilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tanısı bir damla kanla bir dakikaya inebilir

New York'taki hastanelerde, solunum cihazına bağlanan hastaların çoğu öldü
KORONAVİRÜS
New York'taki hastanelerde, solunum cihazına bağlanan hastaların çoğu öldü

Ölü sayısı 5 bini geçen Almanya'da Başbakan Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması: Henüz başındayız
KORONAVİRÜS
Ölü sayısı 5 bini geçen Almanya'da Başbakan Merkel'den kritik koronavirüs açıklaması: Henüz başındayız
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.