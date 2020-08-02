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Koronavirüs 36 gün sonra koronavirüsü yendi babasının mezarına koştu Bu hastalığı hafife almayın
TÜRKİYE

36 gün sonra koronavirüsü yendi babasının mezarına koştu: Bu hastalığı hafife almayın!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde benzer şikayetler üzerine hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucu koronavirüs olduğu tespit edilen baba-oğuldan, baba İbrahim Göl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 36 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Hacı Göl ise hastaneden çıkar çıkmaz babasının kabrini ziyaret etti. Koronavirüsü mahallerinde yapılan nişan yüzünden kaptığını belirten Göl, hastalığın hafife alınmaması yönünde de uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Göl hastaneden çıkar çıkmaz babasının kabrini ziyaret etti.
İbrahim Göl hastaneden çıkar çıkmaz babasının kabrini ziyaret etti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Hacı Göl ve babası İbrahim Göl, haziran ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Baba ve oğlunun hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hacı ve İbrahim Göl, hastanede tedaviye alındı. İbrahim Göl, hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İbrahim Göl, oğlu Hacı Göl hastanede tedavi gördüğü sırada, Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Oğlu Hacı Göl ise 36 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Hacı Göl - İbrahim Göl.
Hacı Göl, taburcu edildikten sonra babası İbrahim Göl'ün kabrini ziyaret etti.

'NORMAL BİR BADEMCİK RAHATSIZLIĞI SANDIM'

Koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenen ve taburcu edilen Hacı Göl, yaşadığı süreci anlattı.

Koronavirüse yakalandığını ilk başlarda anlamadığını belirten Göl, "Normal bir bademcik rahatsızlığı sandım. 3 gün yüksek ateş, sıtma ve eklem ağrıları şikayeti ile evde hasta olarak kaldım. Test yaptırdım. 8 günün sonunda pozitif vaka olunca hastaneye kaldırdılar. Babamda da pozitif vaka çıkınca onu da hastanede tedavi altına aldılar. Ben hastalığı atlattım ama babam maalesef yenemedi ve hayatını kaybetti. Onda biraz ilerlemişti. Erken teşhis hayat kurtarır. Biz babamı kurtaramadık" dedi.

İbrahim Göl 36 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

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NİŞAN YÜZÜNDEN BULAŞMIŞ

Yukarıborandere Mahallesi'nde düzenlenen nişan sonrası kendilerine virüs bulaştığını belirten Hacı Göl, "Köyde nişan yapılmış. Koronavirüs nişan sonrası da yeğenime oradaki bir kadından bulaşmış. Yeğenim, ailesine bulaştırmış. Onlar da bize bulaştırdı. Toplam bizim aileden 10 kişiye, Gürün'den gelen 6 kişilik bir aileye bulaşması ile birlikte toplam 16 kişiye bulaştı. Hepimiz atlattık bu hastalığı ancak babam hayatını kaybetti. 80 kilodan 10 gün içinde 5 kilo vererek, 75 kilograma düştüm" diye konuştu.

İbrahim Göl hastaneden çıkar çıkmaz babasının kabrini ziyaret etti.

'HASTALIĞI HAFİFE ALMASINLAR'

Koronavirüs salgınını ciddiye almayanlara da uyarılarda bulunan Göl, "Kesinlikle hastalığı hafife almasınlar. Çünkü ben bu hastalıktan babamı kaybettim. Erken teşhis olmadığı sürece anlık yayılıyor. Bir kişi taşıyıcı ise anında 20-25 kişiye bulaştırabilir. En ufak şüphede önüne geçilmesi gerekiyor. Kimse 'Bana bulaşmadı' ya da 'Koronalı biriyle temas etmedim' demesin. En ufak şüphede testini yaptırsın, hiçbir şeyi saklamasın. Aksi takdirde sonuçları ağır oluyor. 36 gün tedavi gördüm. En büyük belirtisi aşırı halsizlik olması. Benim gibi iş yapmayı seven birisine şu an 100 metre yürümek çok ağır geliyor. Halsizlik hastalığın bende bıraktığı en büyük etki oldu" dedi.

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