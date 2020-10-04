Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs sonuçları: Ölü sayısı 57, hasta sayısı 1429

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020

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Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

3 Ekim koronavirüs verileri.

2 Ekim koronavirüs verileri.

1 Ekim koronavirüs verileri.

30 Eylül koronavirüs verileri.