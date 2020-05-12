4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme: Üç il muaf tutuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 30 büyükşehir içinde yer alan Aydın, Denizli ve Şanlıurfa illeri muaf tutuldu.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 08:23 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 08:33 AA