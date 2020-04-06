Koronavirüs 43 yaşındaki KOAH hastası koronavirüsten öldü
TÜRKİYE

43 yaşındaki KOAH hastası koronavirüsten öldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde belediyede çalışan, 43 yaşındaki KOAH hastası Özgür Eryıldırım, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Özgür Eryıldırım
Özgür Eryıldırım

Derince Belediyesi’nde çalışan, 2 çocuk babası Özgür Eryıldırım, geçen ay rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı. KOAH rahatsızlığı bulunan ve yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilen Eryıldırım, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eryıldırım’ın ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını dolayısıyla hastanede tedavi görmekte olan belediye çalışanlarımızdan Özgür Eryıldırım kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zabıta Müdürlüğü'müz bünyesinde 10 yıldır görev yapan Özgür kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Tüm halkımızdan ricam koronavirüsle mücadelemiz esnasında evlerinde kalarak bizlere destek olmaları. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için evde kal çağrılarına uyalım ve mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Başımız sağ olsun" dedi.

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