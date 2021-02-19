Koronavirüs 5 bin nüfuslu beldede 10 gündür koronavirüs vakası görülmedi Her gün gezip kutu kutu maske dağıtıyorlar
TÜRKİYE

5 bin nüfuslu beldede 10 gündür koronavirüs vakası görülmedi: Her gün gezip kutu kutu maske dağıtıyorlar

5 bin nüfuslu beldede 10 gündür koronavirüs vakası görülmedi: Her gün gezip kutu kutu maske dağıtıyorlar

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 10 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı. Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, virüsün çıktığı ilk günden beri çalışma sürdürdüklerini söyleyerek, ''Ayrıca personellerimiz zaman zaman beldemizdeki tüm haneleri gezip kutu şeklinde maske dağıtıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı, bizlere çok destek verdiler'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Hilal Beldesi
Hilal Beldesi

Şırnak’a 30 Km uzaklıkta olan Hilal Belde Belediyesi ile Şenoba Karakol Komutanlığının denetim ve kontrolleri beldede olumlu sonuçlandı. Beldede 10 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı. Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, virüsün çıktığı ilk günden beri çalışma sürdürdüklerini söyledi. Benek, "Şenoba Jandarma Karakol Komutanlığımızla koordineli şekilde denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Denetimlerimizin geri dönüşümünü de aldık. Özellikle toplu kullanım alanlarına ağırlık verdik. Ayrıca personellerimiz zaman zaman beldemizdeki tüm haneleri gezip kutu şeklinde maske dağıtıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı, bizlere çok destek verdiler. Beldemizde son 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmıyor" dedi.

Korona erkekleri daha çok etkiliyor: 16 yıl daha az yaşıyorlar
KORONAVİRÜS
Korona erkekleri daha çok etkiliyor: 16 yıl daha az yaşıyorlar

En çok vaka görülen beş ilden biri: Giresun'da yeni yasaklar devrede
KORONAVİRÜS
En çok vaka görülen beş ilden biri: Giresun'da yeni yasaklar devrede

Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken uyarı: Suistimal ediliyor daha sıkı denetim yapılsın
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken uyarı: Suistimal ediliyor daha sıkı denetim yapılsın
Abone Ol Google News
Beyoğlu Kademe atladı

Beyoğlu 'Kademe' atladı

Yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi.
Allah rızası içindaha ne diyelim

'Allah rızası için
daha ne diyelim'

​Kırmızı alarm verilen Trabzon'da vali isyan etti.
Kobani soruşturmasında yeni gelişme: HDPli Buldanın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında fezleke

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

Yüzlerce ​Hakkarili Gara şehitleri için sokaklara döküldü.

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
'Ölüm meselesi belli olmaz'

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.

Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.

Çiftçiler için<br>önemli iş birliği

Çiftçiler için
önemli iş birliği

​ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatifleri hedef büyüttü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.