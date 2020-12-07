50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi: Yan yana toprağa verildi

Dünya

Ukrayna: Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüşüyoruz

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye ile ortak 'roket fırlatma aracı' üretimini görüştüklerini açıkladı. Uruskiy ayrıca Ukrayna ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanında birçok sözleşmeyi yerine getirdiğini ve daha ciddi kontratlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

