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Koronavirüs 50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi Yan yana toprağa verildi
TÜRKİYE

50 yıllık evli çift, aynı gün 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi: Yan yana toprağa verildi

Diyarbakır'da yaşayan Şeyhmus Baysal koronavirüs tedavisi gördüğü Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde 2 gün önce hayatını kaybetti. Aynı hastanede kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olan 50 yıllık eşi Emine Baysal da kocasından 4 saat sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baysal çifti memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Emine Baysal (70), Şeyhmus Baysal (71).
Emine Baysal (70), Şeyhmus Baysal (71).

Diyarbakır'da yaşayan Şeyhmus Baysal (71) bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'ne alınan Baysal'ın eşi Emine Baysal (70) da kalp rahatsızlığı nedeniyle aynı hastanenin yoğun bakımında tedaviye aldı.

  • Şeyhmus Baysal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 saat sonra eşi Emine Baysal da yaşamını yitirdi. Çift vasiyetleri üzerine memleketleri Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

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'ANNEM HAYAT ARKADAŞININ VEFATINDAN HABERSİZ ÖLDÜ'

Çiftin tek çocukları Hacı Mehmet Baysal, annesinin kocasını kaybettiğinden habersiz yaşamını yitirdiğini belirterek, "Babamı koronavirüsten kaybettik. Annem de kalp hastasıydı. Yoğun bakım ünitesindeydi. Babamı kaybettikten 4 saat sonra annemi de kaybettim. Annemin, 50 yıllık hayat arkadaşının vefatından haberi olmaması da beni daha çok etkiledi" dedi.

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