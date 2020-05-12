5,5 aylık Semanur ve 9 yakını koronavirüsü yendi

5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan kişi, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıkan kişi, tedaviye alınırken, ailesinden 10 kişi de kontrol amaçlı hastaneye getirildi.

5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.

Test yapılan 10 kişinin de sonuçları pozitif çıktı. Tedaviye alınan 11 kişiden, aralarında 5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.

5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.

Şanlıurfa'nın en küçük vakası

Kentte şimdiye kadar en küçük 'Kovid-19' hastası olan bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Tuğba Erat, şu şekilde açıklamada bulundu: