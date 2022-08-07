Koronavirüs 80 bin kişi mahsur kaldı Çinde koronavirüs nedeniyle bir kent kapandı, tüm seferler durduruldu
DÜNYA

80 bin kişi mahsur kaldı: Çin’de koronavirüs nedeniyle bir kent kapandı, tüm seferler durduruldu

Çin’in güneyindeki Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

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Haber Merkezi İHA
80 bin kişi mahsur kaldı: Çin’de koronavirüs nedeniyle bir kent kapandı, tüm seferler durduruldu
Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı.

Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı. Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek. Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

Turistler otellere yerleştirildi

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

Tüm seferler durduruldu

Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi. Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.

Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br>
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Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br>
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Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br>
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Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br>
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Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br>
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Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br>
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En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br>
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KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br>
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KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br>
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NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br>
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TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br>
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ATEŞ - YÜZDE 13<br>
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GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br>
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KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br>
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GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br>
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LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br>
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BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br>
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KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br>
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YORGUNLUK - YÜZDE 27<br>
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HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br>
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SES KISILMASI - YÜZDE 35<br>
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br>
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BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br>
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KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br>
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BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br>
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...
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