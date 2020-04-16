81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim: 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndermiş, genelge ile semt ve mahalle pazarlarında tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuralları yeniden düzenlenmişti.

Söz konusu genelgeye göre, ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışı yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının iki katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları başta olmak bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında dün denetimler yapıldı.

Denetimlerde toplam 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi. Bu denetimlerde 342 pazar esnafı ve müşteriye alınan kurallara uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.

FOTOĞRAF 7 Haftanın her günü başka bir bölgeye kurulan pazardaki tehlike kameralara da yansıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir çok AVM’nin kapalı olması süper marketlerinde sosyal mesafeyi koruma adına belirli sayıda müşteriyi içeriye almaları kasa önlerinde oluşan uzun kuyruklar vatandaşları mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarını tercih etmelerine sebep oldu. İlgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların pazarda alışveriş yaparken maske ve eldiven takmadığı sosyal mesafe kuralına da riayet etmedikleri görülüyor. Pazarcı esnafının da 3 metre kuralına dikkat etmedikleri belirlendi. Şehir merkezinde bir çok mahallede sokak aralarına kurulan pazarlar drone ile havadan görüntülendi. i. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve pazarın içerisinde birbirleriyle yakın mesafede alışveriş yapmaya çalıştıkları görüldü. Bursa'da akılalmaz görüntü: Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor Bursa'da akılalmaz görüntü: Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

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