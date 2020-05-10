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Koronavirüs 81 yaşındaki Ziya dede 4 saatlik izinde 2 aydır özlem duyduğu adası Huzura koştu
TUNCELİ TÜRKİYE

81 yaşındaki Ziya dede 4 saatlik izinde 2 aydır özlem duyduğu adası 'Huzur'a koştu - Tunceli haber

81 yaşındaki Ziya dede 4 saatlik izinde 2 aydır özlem duyduğu adası 'Huzur'a koştu

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Ziya Abay
Ziya Abay

Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı.

İHA
81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı.

Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı.

İHA
81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı.

Koronavirüs tedbirlerinin esnekleştirilmesi ile bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan Ziya dede, 4 saatlik izninde ismini 'Huzur' koyduğu adasına koştu. İlkbaharda yeşile bürünen adasında ilk önce eşinin olduğu fotoğrafı öpüp seven Ziya dede, ardından "Sevgilim, çocuklarım" dediği ağaçlarının arasında gezip, onlarla konuşarak vakit geçirdi.

İHA
Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı.

"Ağaçlarım benim sevgilim ve çocuklarım"

4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü ifade eden Ziya Abay, “Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim, onlar da bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır. Ben bunlara candan bakacağım, onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum, çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları, şimdi geldim, 4 saat de olsa onları gördüm” dedi.

İHA
Ziya Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

"Hastalık geçince gelip adamda çalışacağım"

Adanın ismi Huzur koyduğunu belirten Ziya dede, "Herkes gelsin huzurunu burada alsın. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor, kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum. Bu hastalık geçerse gelip huzurlu adamda çalışacağım" ifadelerini kullandı.


İHA
Ziya Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

"Erdoğan iyi bir evlat"

Anneler Günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mesaj gönderen Ziya dede, "Annesinin ayaklarını öpüyorum. İyi bir evlat kazanmış, onun için çok mutluyum" dedi.

Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu
FOTOĞRAF 21
Title
Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı.
Title
Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı.
Title
Koronavirüs tedbirlerinin esnekleştirilmesi ile bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan Ziya dede, 4 saatlik izninde ismini 'Huzur' koyduğu adasına koştu.
Title
İlkbaharda yeşile bürünen adasında ilk önce eşinin olduğu fotoğrafı öpüp seven Ziya dede, ardından Sevgilim, çocuklarım dediği ağaçlarının arasında gezip, onlarla konuşarak vakit geçirdi.
Title
Ağaçlarım benim sevgilim ve çocuklarım<br>​<br>​ 4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü ifade eden Ziya Abay, “Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim, onlar da bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır. Ben bunlara candan bakacağım, onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum, çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları, şimdi geldim, 4 saat de olsa onları gördüm dedi.
Title
Hastalık geçince gelip adamda çalışacağım<br>​<br>​ Adanın ismi Huzur koyduğunu belirten Ziya dede, Herkes gelsin huzurunu burada alsın. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor, kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum. Bu hastalık geçerse gelip huzurlu adamda çalışacağım ifadelerini kullandı.
Title
Erdoğan iyi bir evlat<br>​<br>​ Anneler Günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderen Ziya dede, Annesinin ayaklarını öpüyorum. İyi bir evlat kazanmış, onun için çok mutluyum dedi.
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Title
Title
Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu
Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.


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