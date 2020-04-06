86 yaşında koronayı yenen Resmiye Işık beyin kanaması geçirdi

Koronavirüs tedavisi gören minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs tedavisi gören ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.