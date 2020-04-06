Koronavirüs 86 yaşında koronayı yenen Resmiye Işık beyin kanaması geçirdi
SAKARYA TÜRKİYE

86 yaşında koronayı yenen Resmiye Işık beyin kanaması geçirdi - Sakarya haberleri

86 yaşında koronayı yenen Resmiye Işık beyin kanaması geçirdi

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, koronavirüsü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Işık’a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

Haber Merkezi İHA
Resmiye Işık
Resmiye Işık

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden koronavirüs kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine giden Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

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Umreden dönen oğlundan koronavirüs bulaşan 86 yaşındaki Resmiye Teyze koronayı yendi: Hastalığı yendim çok mutluyum

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık’a şifalar diledi.

Yüce paylaşımında şunları söyledi:

  • "Eski Topraklar, Ulu Çınarlar,
  • Ellerinizden öpüyorum..
  • Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye Teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış.
  • Kendisine acil şifalar dilerim."

Umreden dönen oğlundan koronavirüs bulaşan 86 yaşındaki Resmiye Teyze koronayı yendi: Hastalığı yendim çok mutluyum
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Umreden dönen oğlundan koronavirüs bulaşan 86 yaşındaki Resmiye Teyze koronayı yendi: Hastalığı yendim çok mutluyum
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