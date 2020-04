ABD alarm veriyor: Eski askerler göreve çağrıldı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 735 binden fazla kişi enfekte oldu. Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de vaka sayısı yarım milyonu aştı.

CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, ABD’de 508 bin 126 kişi Kovid-19 salgınına yakalandı. Ülkedeki can kayıpları ise İtalya’daki kaybı geçerek 20 bine yaklaştı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilerine göre dün ülkede en fazla can kaybı yaşandı. Üniversitenin verilerine göre can kaybı 2 bin 91 artışla 19 bin 827’ye çıktı. Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu.

KAYIP TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nden uzmanlar ise, salgının ülke çapında yayılma hızının azalmaya başladığı yolunda işaretler olduğunu söylüyor. Uzmanlardan Doktor Deborah Birx bu konuda iyi işaretler olduğunu söyledi, “Bu durum umut verici olsa da salgın henüz en üst düzeye ulaşmadı” dedi. ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceklerinin sayısının, ilk tahminlerin aksine 100 binin altında kalmasını beklediğini söyledi. Trump, “Agresif stratejimizin çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dair net işaretler olduğunu görüyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam” dedi.

ESKİ ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Öte yandan, ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 800 bin eski askeri salgınla mücadele için göreve geri çağırdığı bildirildi. ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Young, “Geçen ay Kara Kuvvetleri, 800 bin eski askere ulaştı ve onlara salgınla mücadeleye destek vermek üzere göreve dönme çağrısında bulundu. Şimdiye kadar çeşitli meslek gruplarından 25 bin asker, Kara Kuvvetlerine tekrar katılmak için gönüllü oldu.” ifadelerini kullandı. Sağlıkla ilgili mesleklerden olmayan çok sayıda eski askerin de göreve dönmek için başvuru yaptığı bilgisini paylaşan Young, önceliklerinin tıbbi meslekler olacağını ancak diğer askerleri de değerlendireceklerini belirtti.