Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABD Başkanı Trumpın eşi Melania açıkladı Oğlumuz da koronavirüse yakalandı
DÜNYA

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania açıkladı: Oğlumuz da koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Trump ve eşi ‘First Lady’ Melania Trump iki hafta önce koronavirüse yakalanmalarının ardından, Melania Trump koronavirüs deneyimini kaleme aldı. Melania Trump, koronavirüs olduğu haberinden sonra hemen oğlu için endişelendiğini belirterek, "Korkum tekrar test edildiğinde gerçek oldu ve pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir genç ve hiçbir belirti göstermedi" dedi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi ‘First Lady’ Melania Trump.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi ‘First Lady’ Melania Trump.

Melania Trump yaptığı açıklamada, “Doğal olarak aklım hemen oğlumuza gitti. Testi negatif çıkınca doğal olarak büyük bir rahatlama yaşadık, ancak, korkum tekrar test edildiğinde gerçek oldu ve pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir genç ve hiçbir belirti göstermedi” dedi.

ABD medyası: Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var
KORONAVİRÜS
ABD medyası: Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

BELİRTİLER İLK BAŞTA HAFİFTİ

Koronavirüs sonrası hastaneye yatan Başkan Trump’ın aksine Melania Trump hastalığı hafif atlattığını ifade etti.

  • Melania Trump “Teşhis sonrası az belirti gösterdiğim için çok şanslıydım, yine de birkaç gün içinde belirtiler beni bir anda vurdu. Vücut ağrıları, öksürük ve baş ağrıları yaşadım ve çoğu zaman aşırı derecede yorgun hissettim. Daha çok vitamin ve sağlıklı beslenmeyi tercih ederek tıp açısından daha doğal bir yola gitmeyi seçtim” ifadelerini kullandı.

Melania Trump teşhis sonrası yaptırdığı testlerinin negatif geldiğini belirtti.

ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı: Dört milyarderden 3'ü servetine servet kattı
DÜNYA
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı: Dört milyarderden 3'ü servetine servet kattı

Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi: Eskisinden daha güçlüyüm
DÜNYA
Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi: Eskisinden daha güçlüyüm

ABD Başkanı Trump: Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda

Trump’ın doktoru: Trump’ın başkalarına koronavirüs bulaştırma riski artık yok
DÜNYA
Trump’ın doktoru: Trump’ın başkalarına koronavirüs bulaştırma riski artık yok
Abone Ol Google News
Kıbrıs Fatihi: Lala Mustafa Paşa

Kıbrıs Fatihi:
Lala Mustafa Paşa

​Tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı.
Büyükçekmeceye ayı indi

Büyükçekmece'ye ayı indi

​İki gün içinde ayrı noktalarda görüldü, vatandaş tedirgin.
Azerbaycan halkı Kızılayın gönderdiği TIRı görünce arabalarını park edip selam durdu

2 GB hediye

2 GB hediye

​'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi, bakan projeyi anlattı.

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.