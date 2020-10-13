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ABD, İtalya ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu

ABD, İtalya ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu: İşte hızla yükselen rakamlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste son günlerde vaka sayılarında ve ölü sayılarında artış devam ediyor. ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 254’e yükselirken, İngiltere'de son bir günde 143 kişi, İtalya'da ise 41 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayıları yeniden yükselişe geçti. Özellikle salgının merkez üssü olan ABD'de rakamlar yine tedirgin edici seviyelere çıktı. İşte ABD, İtalya ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu

ABD'de koronavirüste son durum

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 220 bin 254 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 48 bin 212 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 197 bin 84 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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İngiltere'de bir günde 17 bin vaka

İngiltere’de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 143 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 634 bin 920’ye, toplam can kaybı ise 43 bin 18’e ulaştı.

İtalya'da 41 kişi öldü

İtalya’da son 24 saatte 5 bin 901 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 41 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 365 bin 467’ye, toplam can kaybı ise 36 bin 246’ya ulaştı. Ülkede 242 bin 28 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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