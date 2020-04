ABD korku ülkesi oldu: Koronavirüsün yanında ekonomik tsunami uyarısı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen ABD’de, New York eyaletinden sonra New Jersey eyaletinde de vaka sayısı pek çok ülkeyi geride bırakarak 100 bini aştı.

YAYILMA DEVAM EDİYOR

New Jersey Valisi Philip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey’de vaka sayısının 102 bin 106’ya, can kaybının da 5 bin 617’ye ulaştığını belirtti. Böylelikle New Jersey, ülkede New York’tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu. Vali Murphy, öte yandan eyalet genelinde hastanede yatanların sayısında azalma olduğunu belirtirken, bazı bölgelerde ise virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Murphy, “Özellikle eyaletin orta ve güney bölgelerinde, virüsün yayılmasını önlemede gerileme var, buna müsaade edemeyiz” ifadesini kullandı.

CUOMO’DAN EKONOMİ UYARISI

ABD’de krizin merkez üssü New York’ta ise ekonomik sıkıntılar büyüyor. New York Valisi Andrew Cuomo, salgın nedeniyle eyaletin “ekonomik tsunami” ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. New York’un salgın kapsamında alınan önlemleri ve kısıtlamaları kaldırmaya hazır olmadığını belirten Cuomo, bunun için 2 hafta boyunca vaka sayılarında sürekli düşüş gözlemlenmesinin gerektiğini söyledi. Cuomo, New York’un salgın nedeniyle 13,3 milyar dolar gelir kaybı olacağını tahmin ettiklerini belirtti. New York ve New Jersey’ye ocak-mart döneminde 2,2 milyondan fazla yolcu girişi olduğunu ve salgının merkezi haline gelen eyalete virüsün Avrupa’dan taşındığını vurgulayan Cuomo, ‘’Çin yasağıyla ön kapıyı kapattık ve bu doğru bir adımdı ama arka kapıyı açık bıraktık’’ dedi. Cuomo, önlemlerin alınmasında 2 ay geç kalındığını kabul ederek, ‘’Korkunç bir tren kazasını ağır çekimde izledik.’’ ifadesini kullandı.

ÜÇ EYALET ÖNLEMLERİ GEVŞETTİ

Öte yandan bazı eyaletlerde ise Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin bazıları gevşetildi. Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma’da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska’da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Alaska’nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti. Her üç eyalette de açılan dükkanlara ve restoranlara gidecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor. Georgia’da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor. Üç eyaletin yönetiminde de Cumhuriyetçi Parti’den seçilen valiler bulunuyor.