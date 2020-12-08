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Koronavirüs ABD, Pfizer / BioNTech aşısının aşısının güvenilirliğini teyit etti
BİLİMSEL GELİŞMELER

ABD, Pfizer / BioNTech aşısının aşısının güvenilirliğini teyit etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti. Geçtiğimiz haftalarda aşıyı onaylayan İngiltere, tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün itibarıyla başlamıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-Biontech koronavirüs aşısına ilişkin verilerin, acil kullanım yetkilendirmesine ilişkin kurallarla uyumlu olduğunu ve aşının yakın zamanda 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığını açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının bir dozdan sonra bir miktar koruma sağladığını söylerken aşının etkinliğinin birinci dozdan sonra yüzde 52 civarında olduğunu belirtti.

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Ölümlere karşı koruyabilir

FDA, daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerin aşı olabileceğini belirtirken Pfizer-Biontech corona virüs aşısının 16 yaşından küçük bireylerde, hamilelerde ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde kullanılıp kullanılamayacağına dair ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtti. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer-Biontech aşısının ön verilerinin Covid-19'dan kaynaklanan ciddi ölümlere karşı koruyabileceğini, ancak sınırlı veriler olduğu için genel bir sonuç çıkarılamayacağının altını çizdi.

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  • FDA, Pfizer-Biontech corona virüs aşısının 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 94 başarı sağladığını da sözlerine ekledi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin 10 Aralık Perşembe günü, Pfizer-Biontech koronavirüs aşısı için acil kullanım izni onayı vermesi bekleniyor.

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Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.
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