ABD ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

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AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar İBB'ye sordu: 234 kiralık araç kime tahsis edildi?

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada 2021 yılında belediye tarafından 2 bin 656 adet araç kiralandığı bilgisini paylaştı. Söz konusu araçların İSKİ, İETT ve diğer şirketlerde kullanılmadığına vurgu yapan Kaynar, "Kiralanan binek araçların 234'ünün kime tahsis edildiği belli değil. Bu araçlar kime hizmet ediyor?" diye sordu.