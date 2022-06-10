Koronavirüs ABD ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak
DÜNYA

ABD ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak

ABD'nin artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyeceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABD ülkeye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartını kaldıracak
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ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.

CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.

Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

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