Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle bin 684 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle bin 684 kişi daha öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 684 kişi daha öldü

ABD'de yei tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

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New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde yaklaşık 118 bin kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı
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New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı
ABD'nin New York kentinde bulunan Jamaika Koyu'nda koronavirüs salgınından korunmak için gittiği bir adada mahsur kalan kanocu, bulduğu ağaç dallarıyla plaja 'Yardım edin' yazarak kurtuldu. New York Polis Departmanı (NYPD), kanocunun kurtarılma anlarını yayınladı.


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