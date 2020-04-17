Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 296 kişi öldü
DÜNYA

ABD'de ağır koronavirüs bilançosu: Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 296 kişi öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 296 kişi öldü

Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 692 artışla 671 bin 425'e, can kaybı 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya ulaştı.

ABD'yi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 147 bin 113 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 4 ülke olan İspanya, İtalya, Fransa ve 138 bin 273 vakası olan Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında ise salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 214 bin 832 olan vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 859 artışla 223 bin 691'e yükseldi.

New York'u 75 bin 317 vakayla komşusu New Jersey, 32 bin 181 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 832 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 518 ölümle New Jersey ve 2 bin 93 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

56 bin 236 hasta iyileşti

ABD'de 3 milyon 420 bin 394 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 497 artışla 56 bin 236'a ulaştı.

Ülke genelinde 109 bin 526 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

Trump
OYNAT 00:00
Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.


Abone Ol Google News
Bakan Koca konuşuyor

Bakan Koca konuşuyor

​Son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı artıyor...
Kadere bak

Kadere bak

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı kazada öldü.
Kandilde PKKya ağır darbe

Kandil'de PKK'ya ağır darbe

18 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kapı kapı<br> bir milyon maske

Kapı kapı
bir milyon maske

İstanbul Valiliği yeni uygulamayı duyurdu.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
Müthiş gelişmeyi açıkladı

Müthiş gelişmeyi açıkladı

Yüzde 100 yerli üretildi, işte cihazdan ilk görüntüler.
Fişleri<br>hemşireler çekiyor

Fişleri
hemşireler çekiyor

​İngiltere'de bir hemşire tüm süreçleri anlattı
Ülkeyi sarsan haber

Ülkeyi sarsan haber

​'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu.
40 talebe<br>40 jet çözüm

40 talebe
40 jet çözüm

Hükümet iş dünyası için harekete geçti.
Bakırköy boşladı!

Bakırköy boşladı!

Sokağa çıkma yasağına saatler kala caddeler doldu taştı.
Muhtar gizledi!

Muhtar gizledi!

'Karantina kalksın' diye mahalleyi virüse teslim etti.
Koronavirüs<br>sürecini hafifletiyor

Koronavirüs
sürecini hafifletiyor

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama.
2 günde <br>güzel sonuç verdi

2 günde
güzel sonuç verdi

​Plazma tedavisinde sevindiren gelişme.
Yardımda<br>Türkiye farkı

Yardımda
Türkiye farkı

​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı
Yemeklerde<br>mutlaka kullanın

Yemeklerde
mutlaka kullanın

​Koronavirüsü yenen başhekim önemli açıklamalar yaptı.
Gazetecilik ayaklar altında

Gazetecilik ayaklar altında

​İki satır yazamayınca doktorun analizini kendi görüşüymüş gibi kaleme aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.