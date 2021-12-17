Koronavirüs ABDde aşı olmayana af yok 20 bin asker ordudan atılacak
DÜNYA

ABD'de aşı olmayana af yok: 20 bin asker ordudan atılacak

Koronavirüs kapsamında aşı karşıtı Amerikalı 20 bin asker, ordudan atılma tehlikesiyle karşı karşıya. ABD Savunma Bakanı Austin, halkı ve orduyu korumak adına bu kararı verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde aşı olmayana af yok: 20 bin asker ordudan atılacak
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ABD'de koronavirüs salgını kapsamında çeşitli sektörlerde alınan önlemler devam ederken, ABD ordusunda bulunan askerler aşı olmamak için direniyor. Amerikalı askeri liderler ise aşı karşıtı askerleri aşı yaptırmamaları durumunda ciddi problemler yaşayacağı yönünde uyardı.

  • Askeri yetkililer, aşı olmayı reddeden birlikler için disiplin işlemlerine ve terhislere başlandığını duyururken 20 bine yakın aşısız askerin ordudan atılma riski altında olduğunu söyledi.

103 DENİZ PİYADESİNE ZORUNLU TERHİS

ABD Deniz Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada komutanlığın şimdiye dek aşı yaptırmayı reddettikleri için 103 deniz piyadesinin terhis edildiği belirtilip, Kara Kuvvetleri'nin açıklamasında ise Ocak ayında 2 bin 700 asker konusunda terhis işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.

BAZI ASKERLER AŞIDAN MUAF

ABD ordusundan aşı nedeniyle kaç kişinin terhis edilebileceği konusunda net bir rakam belirlenmedi. Ancak şimdiye kadar 30 bin ordu mensubu henüz aşı yaptırmadı. Birkaç bin personelin de sağlık sorunları ya da diğer nedenlerle geçici yada kalıcı olarak aşıdan muaf tutulmuş olabileceği düşünülüyor.

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20 BİN KİŞİNİN AŞI OLMAMA GEREKÇESİ YOK

Geriye kalan en az 20 bin kişinin herhangi bir gerekçe olmaksızın aşı yaptırmamış oldukları biliniyor. Bu sayı, 1.3 milyon aktif ordu mensubunun yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİ DİNİ MUAFİYET TALEP ETTİ

Açıklanan resmi rakamlarda, ABD ordusunda şimdiye dek koronavirüs aşı zorunluluğu uygulamasına dair 12 binden fazla kişi dini muafiyet talep ederken, yaklaşık 4 bin 800 kara ve hava kuvvetleri mensubu, gerekçesi olmadan aşı olmayı reddetti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: BU KENDİNİZİ KORUMANIN EN İYİ YOLU

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Bakanın kendileriyle doğrudan konuşma şansı olsaydı bu kişilere söyleyeceği şey, eğer tıbbi açıdan uygunlarsa aşıyı yaptırmak olurdu. Aşı olun çünkü kendinizi ve birimlerinizi korumanın en iyi yolu bu. Hazırlık endişemiz bu, aşı oranını mümkün olduğunca yüzde 100'e yakın tutmak." ifadeleri kullanıldı.

SAVUNMA BAKANI: AMACIMIZ HALKI VE ORDUYU KORUMAK

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada ise "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile koronavirüse karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim" şeklinde konuştu.

ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
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Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.
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Kimi ülkelerde zorunlu şekilde uygulanan aşılara, aşı karşıtı insanlar da tepki gösteriyor.
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ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.
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Birçok eyalette aşı olmayanları teşvik etmek için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme zorunluluğu getirildi. Bu durum karşısında ABD'de yüzlerce kişi, New York Meydanı'na çıkarak protesto etti.
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Aşı karşıtı kişiler bir araya gelerek New York belediye binası önünde yaptığı eylemlerde, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
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Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.
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ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.


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