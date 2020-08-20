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Koronavirüs ABDde bilanço azalmıyor Ölü sayısı 177 bine dayandı
DÜNYA

ABD'de bilanço azalmıyor: Ölü sayısı 177 bine dayandı

ABD, koronavirüs salgınının merkez üssü olmaya devam ediyor. Ülkede 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 1276 öldü.
ABD'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 1276 öldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 221 artışla 5 milyon 702 bin 782'ye ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1276 artarak 176 bin 395'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 63 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 137 bini geçti.

Tüm dünya koronavirüste başa mı dönüyor: Bir günde ölen kişi sayısı Nisan ayı ile aynı seviyede
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Tüm dünya koronavirüste başa mı dönüyor: Bir günde ölen kişi sayısı Nisan ayı ile aynı seviyede

  • En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 460 bin 413 vakayla Brezilya, 2 milyon 858 bin 346 vakayla da Hindistan izliyor.

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En fazla vaka Kaliforniya'da

ABD genelinde ise 647 bin 224 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor. California'yı 585 bin 454 vakayla Teksas ve 584 bin 47 vakayla Florida takip ediyor.

Dünyada koronavirüs bilançosu: 787 bin kişi öldü, vaka sayısı 22 milyonu aştı
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