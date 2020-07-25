ABD'de bilanço düşmüyor: Koronavirüse son 24 saatte 1166 kurban

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1166 artarak, 148 bin 530'a çıktı.
- Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.
İkinci sırada Brezilya var
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.