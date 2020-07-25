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Koronavirüs ABDde bilanço düşmüyor Koronavirüse son 24 saatte 1166 kurban
DÜNYA

ABD'de bilanço düşmüyor: Koronavirüse son 24 saatte 1166 kurban

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1166 artarak, 148 bin 530'a çıktı.

  • Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.

İkinci sırada Brezilya var

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.

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