ABD'de bitmeyen kâbus: Ölü sayısı 165 bine dayandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini, test yapılanların sayısı 63 milyon 914 bini geçti.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki: Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

ABD'den sonra en fazla can kaybı Brezilya'da

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 967 bin 64 vakayla Brezilya, 2 milyon 108 bin 705 vakayla Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 549 bin 694 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 518 bin 75 vakayla Florida ve 497 bin 406 vakayla Teksas takip ediyor.

KORONAVİRÜS Türk girişimci üretti: Koronaya karşı ‘ozon gazı’ ile dezenfekte

KORONAVİRÜS Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor