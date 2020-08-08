Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde bitmeyen kabus Ölü sayısı 165 bine dayandı
DÜNYA

ABD'de bitmeyen kâbus: Ölü sayısı 165 bine dayandı.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Son 24 saatte ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 165 bine dayandı.
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 165 bine dayandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e çıktı.

  • Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini, test yapılanların sayısı 63 milyon 914 bini geçti.

Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki: Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden 'vapura koşuş' fotoğrafına tepki: Sağlık çalışanlarının kalbini kırdı

ABD'den sonra en fazla can kaybı Brezilya'da

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 967 bin 64 vakayla Brezilya, 2 milyon 108 bin 705 vakayla Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 549 bin 694 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 518 bin 75 vakayla Florida ve 497 bin 406 vakayla Teksas takip ediyor.

Türk girişimci üretti: Koronaya karşı ‘ozon gazı’ ile dezenfekte
KORONAVİRÜS
Türk girişimci üretti: Koronaya karşı ‘ozon gazı’ ile dezenfekte

Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor
KORONAVİRÜS
Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor

Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: İşte güncel liste
KORONAVİRÜS
Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi: İşte güncel liste
Abone Ol Google News
Soyludan sponsor haber tepkisi

Soylu'dan 'sponsor haber' tepkisi

​Koronadan kapandılar, mafya algısı yaptılar.
Açık çek vermiş olduk

Açık çek vermiş olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a destek ziyareti.
Beyrutun içler acısı hali

Beyrut'un
içler acısı hali

​Patlamanın kentte oluşturduğu şok dalgası.
TÜMOSAN savunmada da iddialı

TÜMOSAN savunmada da iddialı

Türkiye, önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacak.
Doluluk<br>yüzde 70'e çıktı

Doluluk
yüzde 70'e çıktı

Üç aydır erteleyenler peş peşe düğün yapıyor:
Suda tarih şoku!

Suda tarih şoku!

Damacanın üzerine baktıklarında ortaya çıktı.

Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray'ı açıkladı

Merakla beklenen transfer gerçekleşti.
Hakarete uğrayan işçiye çifte tazminat

Hakarete uğrayan işçiye çifte tazminat

'Sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin.'
Dört futbolcu <br>artı para

Dört futbolcu
artı para

​Transferin gözdesi Mensah'a ses getiren teklif.
Lübnan'ın<br>hizmetinde olacak

Lübnan'ın
hizmetinde olacak

Destek ziyaretinde Fuat Oktay'dan liman açıklaması.

Ful çekiyor!

Ful çekiyor!

​Koronavirüs salgını tatil tercihini de değiştirdi.
Gizemi çözüldü

Gizemi çözüldü

Çukurunun nasıl oluştuğu merak ediliyordu.
60'dan fazla kayıp!

60'dan fazla kayıp!

​Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç detay.
Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım.
Faiz alınmayacak

Faiz alınmayacak

Kredilerde sürpriz bir düzenlemeye gidildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.