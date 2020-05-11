Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde hastalarından koronavirüs bulaşan Türk doktor Halil Sina Zaim hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de hastalarından koronavirüs bulaşan Türk doktor Halil Sina Zaim hayatını kaybetti

ABD'de hastalarından koronavirüs bulaşan Türk doktor Halil Sina Zaim hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde tedavi ettiği hastalarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan Türk doktor Halil Sina Zaim yaşamını yitirdi. ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 23'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

New Jersey Mountain Lakes şehrinde yaşayan Türk vatandaşı Kardiyolog ve Dahiliye uzmanı 69 yaşındaki Zaim'in, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

Zaim'in New York'ta defnedildiği belirtildi.

Ankara'da 1951'de doğan, Türkiye, Kanada, İsviçre, ve ABD'de tıp eğitimi alan Dr. Zaim'in anısına Türk-Amerikan Tıp Derneği'nce (TAMA) fidan dikileceği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar New York/New Jersey bölgesinde 19, Chicago'da 3 ve Florida'da bir olmak üzere toplam 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
Abone Ol Google News
İkiyüzlüğünün ibretlik bir örneği

İkiyüzlüğünün
ibretlik bir örneği

Aksoy'dan 5 ülkenin ortak bildirisine tepki.
Kocadan AVM uyarısı

Koca'dan AVM uyarısı

​"Çok yakınlık tez ayrılık getirir."
81 ile seyahat genelgesi

81 ile seyahat genelgesi

​İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı.
TSK'ya iftira atıyorsunuz

TSK'ya iftira atıyorsunuz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe söylentilerine sert tepki.
Tüm ilçenin <br>borcunu kapattı

Tüm ilçenin
borcunu kapattı

Veresiye defterlerini zabıtalar teslim aldı.
Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.

Bitirmesine <br>5 cüz kaldı

Bitirmesine
5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.

Peçe yasak <br>maske zorunlu

Peçe yasak
maske zorunlu

Fransa'da o tartışma yeniden başladı.
Kim olduğu <br>ortaya çıktı

Kim olduğu
ortaya çıktı

​Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Parası Almanya'ya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.
Dört günlük kısıtlama

Dört günlük kısıtlama

Salgınla mücadelede yeni kararlar alındı.
Masa masaldır<br>maval okumaktır

Masa masaldır
maval okumaktır

​Bahçeli'den Akşener'e 'memleket masası' cevabı.
Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.